Diego Maradona passou a vida toda à procura do seu apóstolo perfeito. O Messias que lhe seguiria os passos e espalharia os Dez Mandamentos do futebol perfeito pelo mundo. Riquelme, Aimar e Ortega quiseram aproximar-se de D10S, mas todos ficaram muito aquém do nível alienígena que se exigia.



O único que atingiu um patamar semelhante na relação com a bola - embora o carisma seja radicalmente oposto - foi Lionel Messi. E talvez isso explique bem as lágrimas e a emoção do astro do Barcelona este domingo, depois de fazer mais um golo do outro mundo.



Messi despiu a camisola do Barça e por baixo tinha uma do Newell's Old Boys, retro. Onde entra aqui Maradona? Em 1993, numa fase em que combatia os demónios e lutava para estar no Mundial de 1994, Diego Armando assinou pelo clube que viu nascer Leo Messi.



E quem foi o menino de seis anos que assistiu à estreia de Maradona pelo Newell's? Lionel Messi, claro. A camisola que o avançado do Barça mostrou neste domingo, aliás, é dessa época.



O Barcelona ganhou ao Osasuna por 4-0, com golos de Braithwaite, Griezmann, Coutinho e Messi. Sempre com a 10 de Maradona nos tempos do Barcelona a ver. Emocionante.

La pelota siempre al 10. O futebol agradece. pic.twitter.com/z93OJ5gKZH — Footure (@FootureFC) November 29, 2020