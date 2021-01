O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, afirmou esta sexta-feira que William Carvalho não pretende sair do emblema espanhol, numa altura em que se tem falado no interesse do Benfica no médio.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Gijón, da Taça do Rei, o técnico chileno disse que vê um William «focado e comprometido» na equipa de Sevilha.

«Vejo o William comprometido e focado na equipa. Não o vejo com vontade de sair. Vejo-o feliz aqui, é um jogador muito importante para nós. Veremos qual será o seu futuro», referiu, citado pelo Abc Sevilla.

No Betis desde 2018, William Carvalho soma esta época 15 jogos e dois golos pelo emblema do Benito Villamarín.