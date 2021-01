O Marítimo garantiu a contratação de Stefano Beltrame, jogador italiano de 27 anos, formado na Juventus.

O médio chegou a Portugal nesta quinta-feira, e o negócio foi intermediário pelo empresário brasileiro Gustavo Manduca, antigo jogador do Marítimo.

Beltrame estava há um ano no CSKA de Sofia (Bulgária), mas na época passada ainda jogou pela equipa sub-23 da Juventus e chegou a treinar com a equipa principal, ao lado do português Cristiano Ronaldo.

Formado no emblema de Turim, teve empréstimos a Bari, Modena, Pro Vercelli, Pordenone, Den Bosch e Go Ahead Eagles (estes dois últimos da Holanda).