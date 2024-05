O avião que transportava a equipa do Cádiz (desde Jerez até El Salvador) foi obrigado a aterrar de emergência no aeroporto de Sevilha, devido a um problema técnico num dos motores.

De acordo com a EuroAtlantic, companhia aérea portuguesa, e citado pela CNN Portugal, a formação espanhola tinha agendado um particular com a seleção principal de El Salvador, para homenagear o ex-jogador «Mágico» González, considerada a principal referência do futebol no país.

«Passou-nos tudo pela cabeça, pensámos que íamos morrer. Agora estou sorridente e agradecido por ter conseguido chegar a terra, porque a situação esteve complicada. Pouco depois de termos levantado voo, sentimos uma pequena explosão e a tripulação ficou nervosa. Ainda assim tentaram sempre acalmar-nos, mas tivemos que aterrar de emergência em Sevilha. Por sorte estamos todos bem», confessou Álex Fernández, jogador do Cádiz.

Veja aqui as declarações do atleta: