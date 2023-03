O Celta de Vigo venceu esta tarde o Rayo Vallecano, por 3-0, e subiu ao 11.º lugar da Liga Espanhola, com 31 pontos, menos quatro do que a equipa de Madrid, que está no 7.º lugar.

Iago Aspas foi a grande figura da partida ao fazer um bis. O avançado galego abriu o marcador aos 51m e fechou aos 85m. Pelo meio, Pathe Ciss fez um autogolo, aos 52m.

Gonçalo Paciência entrou aos 87m precisamente para o lugar de Aspas. Por sua vez, Seferovic, cedido pelo Benfica, foi titular no Celta, enquanto o ex-encarnado Cervi entrou na segunda parte. Já Marchesín tem uma lesão grave e continua indisponível para a equipa de Carlos Carvalhal.

Resultados e classificação da Liga Espanhola

Noutros jogos desta tarde, o Real Madrid venceu o Espanhol por 3-1 e o Elche e Valladolid empataram a um golo.