O Partido Popular venceu as eleições gerais em Espanha, ao ser o partido mais votado, o que já não acontecia há sete anos. No entanto, nem o PP, nem o PSOE conseguiram maioria por conta própria e precisam de coligar-se para formar governo.

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Portugal, garantiu que vai «iniciar diálogo para formar governo», mas sem adiantar com que partidos. A reunião do Conselho Nacional do Partido Popular acontece esta segunda-feira.

Já Pedro Sanchez, mesmo com uma derrota face ao Partido Popular, surgiu em clima de festa frente às câmaras e salientou que o PSOE conseguiu este ano «mais votos, mais assentos e mais percentagem do que em 2019».

Com efeito, o PP ficou à frente com 136 assentos parlamentares conquistados, mas o PSOE ficou muito perto, em segundo lugar, com 122 lugares. Para se governar em Espanha é preciso 176 lugares no parlamento, o que quer dizer uma maioria absoluta.

