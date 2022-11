Os instantes finais do duelo entre Rayo Vallecano e Real Madrid, na noite de segunda-feira, ficaram marcados por um remate de Fede Valverde que levou a bola para fora do estádio, acabando aquela por entrar num apartamento de uma família, através de uma varanda.

Nas últimas horas, surgiram imagens, recolhidas pelo portal Relevo, que mostram o remate de Valverde filmado por um dos adeptos que, agora, têm a bola na sua posse.

A história dos iraquianos que ficaram com a bola

Do estádio para uma casa, foi uma família de iraquianos que recolheu o esférico. Os irmãos Haider e Hamza, de 30 e 29 anos, respetivamente, são, como conta o El Mundo, engenheiros. Esta semana, viajaram até Madrid para visitar os seus pais e acabaram por ter um momento absolutamente inesperado e ainda mais especial para o pai, que é adepto confesso do Rayo Vallecano.

«Não queria acreditar. Mas preferi que a bola acabasse na minha casa do que na baliza do Rayo», referiu, ao El Mundo, Haider, que partilhou também que a família já quis mudar de residência em Madrid, mas que o fanatismo do pai pelo Rayo falou mais alto.

«Nós queríamos mudar de casa em Madrid porque não nos convencia estar junto ao campo. Mas o nosso pai não queria. É muito fã do Rayo», explicaram, ao jornal espanhol, enquanto Hamza partilhou, entre uma gargalhada, que era «o primeiro jogo que via na sua vida».

Esta família tem uma empresa ligada à engenharia no país natal e está entre Espanha e o Iraque há cerca de sete anos, sendo que Haider e Hamza rejeitam agora fazer dinheiro com a bola recolhida.

«Agradecemos ao Valverde, vai ser uma grande recordação para a nossa família. Não vamos vendê-la nem por 3 mil euros. Já recebemos muitas mensagens de pessoas a pedirem a bola e dissemos a todos que não», referiram.