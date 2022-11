Frederico Valverde conseguiu a proeza de colocar uma bola fora do Estádio de Vallecas, diretamente para a sala de um grupo de adeptos que assistia, na varanda, à primeira derrota do Real Madrid na liga espanhola, diante do sensacional Rayo Vallecano.

Já se jogava o período de compensação, a equipa de Carlo Ancelotti perdia por 2-3 e procurava, de forma desesperada, um golo que lhe permitisse, pelo menos, levar um pontinho da casa do vizinho e, assim, ficar a apenas um ponto do Barcelona.

Na sequência de um canto da esquerda, Fede Valverde surgiu junto ao segundo poste e disparou com força. A bola passou por cima da baliza, sobrevoou a vedação e subiu ao terceiro andar, onde estavam três adeptos que guardaram o presente inesperado, como mostra o vídeo, filmado por um adepto, desde as bancadas do Vallecas.

Ora veja: