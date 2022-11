Gerard Piqué cumpriu neste domingo o último jogo da carreira. O defesa-central do Barcelona foi titular no jogo com o Almería e aos 83 minutos Camp Nou rendeu-lhe uma sentida homenagem no momento da substituição.

O agora ex-futebolista foi abraçado, um a um, pelos companheiros e até pelo árbitro. Os aplausos de Camp Nou, casa dele desde que em 2008, então com 21 anos, resolveu voltar ao clube no qual se formou, foram prolongados e Piqué retribuiu também com aplausos e visivelmente emocionado.

Antes, Piqué entrou em campo acompanhado pelos dois filhos, fruto da relação já terminada com a cantora colombiana Shakira. Todos os jogadores do Barça subiram ao relvado com camisolas com o número e o nome de Piqué nas costas. Camisolas que tiveram de trocar momentos antes do apito inicial, embora tivessem todos atuado com o número 3 do internacional espanhol ao peito integrado numa mensagem clara: «Sempr3.»