Parece estar a começar a ceder a equipa sensação da Liga Espanhola. O Girona foi a casa do Getafe e perdeu por 1-0, naquela que foi a quarta derrota nos últimos seis jogos do campeonato.

O único golo do encontro surgiu à passagem da meia-hora de jogo, através de Yellu Santiago. O português Domingos Duarte começou no banco de suplentes do Getafe e entrou já para lá do minuto noventa. Com esta derrota o Girona mantém o segundo lugar do campeonato, mas pode cair a terceiro caso o Barcelona vença o Atletico Madrid, este domingo.

Em Bilbao, o Athletic recebeu e venceu o Alavés, por 2-0, com um bis de Gorka Guruzeta. Este resultado permite à formação basca assumir, ainda que à condição, o quarto lugar da Liga Espanhola, que lhe dá acesso à «Champions», na próxima temporada.

Por fim, o Mallorca do português Samu Costa, que ficou de fora devido a acumulação de amarelos, venceu o Granada por 1-0 e somou a segunda vitória em três jogos. Antonio Raillo apontou o único golo da partida já perto do fim e deu à formação da casa três pontos importantes, para se distanciar dos lugares mais abaixo na tabela.