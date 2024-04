O Girona goleou por 4-1 o Cádiz, na 32.ª jornada da Liga Espanhola.

A jogar em casa, a equipa sensação do campeonato brilhou frente a um dos clubes que se encontra em zona de despromoção. Aos nove minutos, o resultado já mexia e tudo isto depois de um lance coletivo de salientar. Eric Garcia concluiu a jogada da melhor forma e cabeceou para o 1-0.

Ainda no primeiro tempo e perante o domínio evidente do Girona, o segundo surgiu com naturalidade, mas novamente há que destacar a qualidade dos intervenientes. Ivan Martin recebeu um presente embrulhado na perfeição e com um remate em arco levantou o Estádio Municipal de Montilivi.

Este foi o resultado com que as duas equipas regressaram aos balneários e para o segundo tempo, mais do mesmo. Dovbyk facilitou ainda mais as contas do jogo com o 3-0, aos 71 minutos, antes da reação do Cádiz surgir já perto do fim.

Só que acabou por pecar por tardia, sendo que Portu fechou as contas do encontro aos 82 minutos, depois de um erro defensivo tremendo dos visitantes.

Com este resultado, o Girona tem agora 68 pontos, menos dois que o Barcelona, segundo classificado, mas com menos um jogo que o rival da Catalunha.

