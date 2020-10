Gonçalo Guedes tem perdido protagonismo no Valência e não saiu do banco no último encontro do clube ché na Liga espanhola. Ainda assim, o treinador Javi Gracia garante confiar no avançado português.

«Todos os jogadores são importantes e o Guedes também. Haverá momentos para todos. Guedes não é exceção. Tenho que ser o mais justo possível com todos e porque um jogador não joga num jogo não significa que esteja infeliz. No outro dia, achamos que era melhor dobrar o lateral. O Guedes foi, é e será muito importante», garantiu em declarações reproduzidas pelo AS.

O treinador espanhol falou, ainda, de Thierry Correia, que foi titular no último jogo. Para Javi Gracia, o ex-Sporting «fez uma ótima partida» e «é uma boa opção» como lateral direito.

O Valência tem enfrentado períodos complicados a nível administrativo, e o técnico confessa que, apesar da «intenção de falar com o proprietário [Peter Lim]», nunca conseguiu fazê-lo.