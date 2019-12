Arturo Vidal confirmou que o seu advogado está a exigir ao Barcelona o pagamento de 2,4 milhões de euros em prémios pelos títulos que o internacional chileno conquistou ao serviço do clube catalão. De férias no Chile, o jogador mostrou-se prudente ao abordar este assunto, mas confirmou a existência de um diferendo numa altura em que também se fala do interesse do Inter de Milão.

«Não sou eu que estou a tratar disso. Quem trata disso é o meu representante e o meu advogado que tratam dessas coisas dos prémios», começou por destacar depois de ter participado na despedida de Rodolfo Madrid.

Apesar de ser um assunto melindroso, Arturo Vidal acabou por soltar mais um desabafo. «Parece-me injusto se falta dinheiro, mas é um assunto que não é para ser abordado nesta altura», referiu.

Quando ao alegado interesse do Inter de Antonio Conte, Vidal também foi parco em palavras. «é um assunto que já disse que falarei quando estiver lá [em Espanha]. Agora estou de férias e só quero falar do que se passa aqui [no Chile]», referiu.

O Barcelona considera que a reclamação do pagamento de prémios não passa de uma má interpretação do contrato e uma medida de pressão para forçar a sua saída no mercado de inverno depois de Arturo Vidal ter perdido o estatuto de titular que tinha na temporada passada.