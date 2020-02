Ousmane Dembelé, internacional francês do Barcelona, já está em Turku, na Finlândia, onde vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica esta terça-feira. O jovem extremo não deverá recuperar a tempo a fase final do Euro 2020.

O avançado de 22 anos foi vítima de uma rotura completa do tendão do bíceps femural da coxa direita e regressou à Finlândia, onde já tinha sido operado, em setembro de 2017, a uma lesão semelhante.

O Barcelona ainda não falou no tempo de recuperação, mas o jornal catalão Sport adianta que será, no mínimo, de cinco meses. Neste quadro, além de terminar desde já a corrente temporada, Dembelé também não deverá recuperar a tempo do Euro 2020 que vai decorrer de 12 de junho a 12 de julho. Recordamos que a França será um dos adversários de Portugal na primeira fase do Europeu.

Além de Dembelé, o japonês Hiroki Abe, do Barcelona B, também vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica semelhante, também em Turku.