Surpresa na lista de convocados do Barcelona para o grande jogo deste sábado com o Atlético Madrid no Wanda Metropolitano. Jordi Alba recuperou da lesão que sofreu diante do Bayern Munique e está de volta às opções de Ronald Koeman. Em sentido contrário, Pedri não recuperou das mazelas eu trouxe do Estádio da Luz e vai ficar de fora do grande jogo da 8.ª jornada da liga espanhola.

O lateral recuperou de uma lesão na coxa e volta a estar disponível, embora não se saiba se vai já ser titular este sábado. Pedri, por seu lado, voltou a fazer trabalho específico esta sexta-feira, depois de ter regressado tocado do jogo com o Benfica, e fica fora das opções.

Além do jovem médio, continuam também indisponíveis, por motivos físicos, Dembelé, balde, Braithwaite e Kun Aguero.