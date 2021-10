Ronald Koeman está debaixo e não apenas pelo trabalho que tem feito no Barcelona. Agora, as críticas chegam de Santiago Cañizares, que trabalhou com Koeman no Valência em 2007/08.

«A nível tático, Koeman não foi capaz de dar as ferramentas necessárias aos jogadores. Também não esteve bem nos treinos e na preparação física da equipa», começou por dizer o antigo guarda-redes em declarações à radio Marca.

«Koeman foi o pior treinador nos dez anos em que estive no Valencia», apontou Cañizares.

«Não sabia gerir o balneário, nem tomar as decisões certas», acusou, exemplificando: «Em dezembro, colocou-me a mim, ao Albelda e ao Angulo a trabalhar à parte. Éramos 25 jogadores e ficou com 22. Não ganhou nada com essa decisão.»

«Nunca me pareceu um bom treinador. Houve outros que nem sequer contaram comigo, mas eram bons, como o Fabio Capello», disse ainda Cañizares.