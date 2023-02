O Bétis foi surpreendido esta sexta-feira por uma entrada forte do Elche, esteve a perder por 2-0, mas ainda foi a tempo de dar a volta ao resultado e vencer por 3-2, na abertura da 23.ª jornada da liga espanhola.

A equipa da casa adiantou-se cedo no marcador e logo com dois golos de rajada, aos sete e nove minutos, o primeiro pelo médio Fidel, na execução de um penálti cometido pelo lateral esquerdo brasileiro Abner, e o segundo, um golaço, pelo avançado argentino Lucas Boye, com potente remate fora da área.

No entanto, o Bétis, com William Carvalho no onze inicial, operou a reviravolta na segunda parte, que foi iniciada pelo avançado Borja Iglésias, aos 65, na cobrança de um penálti, cometido pelo médio Tete Morente, e depois continuada pelo lateral esquerdo Juan Miranda, aos 68.

O golo que definiu o resultado final surgiu já em período de compensação, já com o Elche a jogar reduzido a dez unidades desde o minuto 55, altura em que o central Lisandro Magallan foi expulso. O golo foi apontado pelo avançado brasileiro Willian José, também na marcação de um penálti, o terceiro na partida, por causa de um desvio da bola com a mão na área, pelo médio Enzo Rocho, que veria o segundo amarelo e também seria expulso.

O homem que decidiu a partida, Willian José, tinha sido lançado em campo ao minuto 85, a render o veterano avançado Ayoze Perez.

Com este triunfo, o Bétis segue no quinto lugar, com 40 pontos, ameaçando o quarto do Atlético Madrid que, com 41, defronta o Real Madrid este sábado.

O Elche, por seu lado, continua afundado no fundo da classificação, no 20.º e último lugar, com apenas nove pontos, decorrentes de uma vitória, seis empates e 16 derrotas em 23 jornadas.

