A maioria dos clubes da liga espanhola, sem o apoio do Real Madrid e do Barcelona, ratificou esta sexta-feira um acordo de 1.994 milhões de euros com o fundo de investimento britânico CVC Capital Partners, segundo anunciou a LaLiga.

O acordo, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da LaLiga, prevê que o fundo de investimento britânico CVC Capital Partners injete nas competições 1.994 milhões de euros em troca de nove por cento dos direitos audiovisuais durante 50 anos.

O acordo teve o apoio de 37 dos 42 clubes de futebol que integram a primeira e segunda divisões, quatro votos contra e uma abstenção e uma primeira injeção económica de 400 milhões de euros chegará aos clubes dentro de poucas semanas.

Através deste acordo, a CVC torna-se «um parceiro industrial da LaLiga e dos seus clubes com o objetivo de impulsionar o seu crescimento global, continuando a transformação em uma empresa global de entretenimento digital», refere o organismo.

A LaLiga disse ainda que 70 por cento do dinheiro que chega aos clubes deve ser usado para «investimentos ligados a infraestrutura, desenvolvimento internacional, posicionamento de marca e produto, estratégia de comunicação, inovação e tecnologia, e um plano de conteúdo para plataformas digitais e redes sociais».

Apenas 15 por cento da verba que chegar aos clubes pode ser usada para novas contratações de jogadores e os restantes 15 por cento serão destinados ao pagamento de dívidas, refere ainda a LaLiga.

Real Madrid, Barcelona e o Athletic Bilbau criticaram a iniciativa apresentada pela primeira vez pela LaLiga no início deste ano e, recentemente, tentaram promover um plano alternativo de investimento por meio de bancos.