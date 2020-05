O guarda-redes Alex Remiro teve um teste positivo no teste serológico à covid-19, mas já está na fase final da recuperação, segundo disseram à agência EFE fontes da Real Sociedad.

O espanhol, de 25 anos, teve um teste negativo no teste PCR, que deteta os casos ativos, o que, de acordo com as mesmas fontes, revela que está na fase final da recuperação.

Por este motivo, o guarda-redes falhou esta sexta-feira o regresso aos treinos individuais e só regressará quando os testes revelarem que está totalmente recuperado.

Os restantes jogadores do plantel do conjunto basco tiveram testes negativos e treinaram pela primeira vez desde a suspensão da liga espanhola.

Espanha é um dos países, que tal como Portugal, Alemanha, Inglaterra e Itália, pensa regressar à competição. Países Baixos e França já cancelaram os respetivos campeonatos de futebol, devido à pandemia de covid-19.