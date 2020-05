Paolo Scaroni, presidente do Milan, revelou que há casos de infeção da covid-19 no plantel, além dos casos já conhecidos na família Maldini, os primeiros revelados no seio do clube rossonero.

«Temos jogadores contaminados. Estão em vias de recuperação e os Maldini, tanto o pai como os filhos, estão bem. O centro de treinos de Milanello já está aberto e já começámos a treinar, com as devidas distâncias», destacou o dirigente em declarações à Gazzetta dello Sport.

Mesmo assim, com casos confirmados na equipa, Scaroni defende a competição deve ser retomada o mais rápido possível. «Temos de nos habituar a viver com o vírus e isso também é válido para o futebol. Não é possível ficarmos imóveis até que não hajam mais infeções», destacou ainda o presidente do Milan.

Neste sentido, Scaroni defende o modelo adotado pela Alemanha que «prevê que os doentes fiquem em quarentena, enquanto os outros continuam a jogar».

Falta ainda chegar Zlatan Ibrahimovic, que continua a treinar na Suécia. «Penso que o Ibra quer voltar a jogar», disse ainda o líder dos rossoneri.