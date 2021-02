O Betis venceu o Villarreal neste domingo o Villarreal por 2-1, um resultado que permite à equipa de Sevilha aproximar-se dos lugares europeus e ficar a apenas três pontos do rival desta partida.

Com William Carvalho a entrar a cerca de dez minutos do fim, os golos do Betis foram apontados por Fekir, aos 45m e Emerson, aos 52m.

O Villarreal ainda reduziu num penálti apontado por Gerard Moreno aos 65m, mas o Betis segurou mesmo o triunfo.

Também neste domingo, o Levante, com Vezo a jogar os 90 minutos, perdeu em casa por 1-0 com o Osasuna, num jogo de duas equipas que estão a meio da tabela.