Uma investigação do fisco espanhol revelou, na passada quarta-feira, que o Barcelona pagou 1,7 milhões de euros a uma empresa detida por José Maria Negreira, antigo vice-presidente do Comité de Arbitragem da federação espanhola num período de 2016 a 2018. O clube catalão nega qualquer ilegalidade, mas a federação anunciou a abertura de um inquérito.

O Barcelona, através de um comunicado, garante que os pagamentos feitos a Negreira foram para pagar relatórios técnicos sobre jogadores a atuar em divisões secundárias, complementados com pormenores de arbitragem, uma prática que o clube diz ser «comum entre clubes profissionais».

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona no período em causa, admite que a notícia «é algo estranha e soa mal», mas também diz que os pagamentos realizados eram já uma prática do mandato anterior, em que o clube foi liderado por Joan Gaspart que já veio a público negar qualquer envolvimento neste escândalo que está a abalar o futebol espanhol.

«Não sei se [o Barcelona] pagou, mas, se o fez, qual é o problema? Pagou a uma empresa do filho [do antigo vice-presidente da arbitragem] para dar relatórios de jogadores. O Barça não fez nenhuma ação que não possa ser considerada normal. Não fez nenhuma ilegalidade. Não sei se o resto dos clubes o fazem, cada um diz o que tem de dizer. Eu insisto que o Barcelona não cometeu nenhuma ilegalidade», destacou o antigo presidente em declarações à rádio Onda Cero.

Já esta quinta-feira, a Real Federação Espanhola emitiu um comunicado com cinco pontos sobre o tema em que anuncia que já abriu um inquérito e que já solicitou informações, tanto ao Barcelona, como ao Conselho de Arbitragem.

O comunicado da federação espanhola (RFEFF):

«Face ao conjunto de informações conhecidas no dia de ontem, a RFEF considera imprescindível informar os órgãos de comunicação e o publico em geral do seguinte:

1.º Depois das eleições para a presidência da RFEF em finais de maio de 2018, com a chegada da atual direção, foi reformulada a cúpula do Conselho de Arbitragem, com a saída dos antigos dirigentes, entre os quais o senhor Enrique Negreira.

2.º A RFEF exige, além de uma declaração de ausência de conflito de interesses a todos os membros dos diversos órgãos, uma declaração ampliada assinada por todos os membros dos comités de disciplina, que obriga a detalhar qualquer rendimento à margem dos que são entregues pela RFEF, que possa estar relacionado com o futebol. Todos os membros entregaram e assinaram o referido documento.

3.º O departamento de Integridade abriu ontem mesmo um inquérito, solicitando respostas aos responsáveis pelo Conselho de Arbitragem e do Barcelona.

4.º A RFEF concordou ontem em dar início a possíveis processos judiciais que se seguem sobre esta matéria.

5.º Logo que disponha de informação suficiente, a RFEF adoptará as medidas correspondentes no quadro legal que deve prevalecer em todas estas situações».