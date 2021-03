O Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia condenou esta sexta-feira o Granada a pagar 200 mil euros a Guilherme Siqueira, valor acordado aquando do empréstimo do lateral ao Benfica, em 2013.

Essa cedência aos encarnados previa uma indemnização, alinhavada entre o antigo jogador e o presidente do clube espanhol, Enrique Pena, apesar de Siqueira se ter mudado para o Atlético de Madrid no final da temporada.

Aquando da desvinculação com o Granada, o brasileiro assinou um documento registado na Liga Espanhola no qual reconhecia que todos os pagamentos estavam liquidados, «com exceção de 240 mil euros líquidos, a título de indeminização».

Depois disso, Siqueira apresentou uma queixa junto do Sindicato de Jogadores de Espanha, mas apenas conseguiu ser ressarcido com parte do valor, mantendo-se a dívida remanescente.