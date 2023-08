O beijo do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso, na euforia da conquista do título Mundial feminino, está a correr o mundo, mas a própria jogadora desvaloriza o incidente, garantindo que «foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo, pela alegria imensa de ganhar um Mundial».

Numa primeira fase, num live no Instagram, em tom de brincadeira, Jenni disse que não gostou do beijo. «Eh, não gostei, mas o que é que podia fazer?», atirou.

A verdade é que o beijo gerou muita polémica e a campeã do mundo, em declarações à Agência EFE, veio a público garantir que não se sentiu violentada.

«O presidente e eu temos uma grande relação, o seu comportamento com as jogadoras tem sido nota 10 e foi apenas um gesto natural de carinho e de agradecimento. Não vale a pena dar mais voltas, foi um gesto de amizade e gratidão, ganhámos o mundial, não nos vamos desviar do mais importante», referiu.

Luis Rubiales também reagiu às críticas. «Idiotas há em todo o lado. Quando duas pessoas fazem uma demonstração de carinho sem importância, não podemos ligar a palermices. Somos campeões e fico-me pro aqui», destacou o presidente da federação espanhola.

O beijo da polémica: