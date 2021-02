O Levante e o Athletic Bilbao empataram a um golo na abertura da 25.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa de Valência chegou à vantagem aos 33 minutos através de Roger Martí na conversão de um penálti, mas o conjunto basco empatou também na transformação de um castigo máximo por Raúl García aos 56 minutos.

Com este resultado, Levante e Athletic Bilbao continua muito perto um do outro na Liga espanhola: os valencianos estão no oitavo lugar com 32 pontos, mais dois do que os bascos, que têm menos um jogo realizado.