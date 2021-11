O sportinguista Pablo Sarabia voltou a ser chamado por Luis Enrique, mas desta vez Pedro Porro, lesionado, ficou de fora numa lista que continua a contar com o jovem prodígio do Barcelona, Gavi, e em que se destacam os regressos dos avançados Ansu Fati e do ex-benfiquista Rodrigo.

Uma convocatória para uma dupla jornada em que a Espanha vai procurar garantir a qualificação direta para o Mundial2022. A seleção roja terá de vencer primeiro a Grécia, no dia 11, para depois discutir o primeiro lugar do grupo com a Suécia, três dias depois.

Os convocados de Luis Enrique:

Guarda-redes: De Gea, Unai e Robert Sánchez

Defesas: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric Garcia, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jordi Alba e Gayá

Médios: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Koke e Mikel Merino.

Avançados: Sarabia, Pino, Morata, Rodrigo, Pablo Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati e Brahim.