Diego Simeone renovou contrato com o Atlético Madrid.

O treinador argentino passa a ficar ligado aos colchoneros até ao verão de 2027.

Diego Simeone assumiu o comando do Atlético em dezembro de 2011, tendo conquistado oito troféus desde então. Dois campeonatos de Espanha (2013/14 e 2020/21), uma Taça do Rei (2012/13), duas Ligas Europas (2011/12 e 2017/18), duas Supertaças Europeias (2012 e 2018) e uma Supertaça espanhola (2014). Além disso, comandou os colchoneros em duas finais da Champions (2014 em Lisboa e 2018), ambas perdidas com o rival Real Madrid.

Além de ser o treinador mais laureado do Atlético, Simeone é também o homem com mais jogos à frente da equipa da capital espanhola, com 642 partidas.

Nesta época, os colchoneros estão no 4.º lugar da Liga espanhola com 25 pontos, menos seis (e um jogo) do que o líder Girona. Na Liga dos Campeões, a equipa segue na liderança do Grupo E.