Martin Odegaard vai jogar até ao final da época no Arsenal, segundo anunciou esta quarta-feira o Real Madrid num curto comunicado.

Depois de uma grande temporada na Real Sociedad, o jovem norueguês de 22 anos foi resgatado pelos merengues para esta época, mas a verdade é que o talentoso médio não foi muito utilizado por Zinedine Zidane, somando apenas sete jogos na liga espanhola e outros dois na Liga dos Campeões.

O Arsenal, por seu lado, também já anunciou a chegada do jovem reforço norueguês. Segundo refere a imprensa inglesa, Odegaard chega a pedido do treinador Mikel Arteta que, desta forma, pretende colmatar a saída de Mezut Özil.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴