João Félix continua a ser um enigma em Espanha.

O internacional português já vai na terceira temporada no Atlético Madrid e teima em não se afirmar. Pelo contrário, esta época acaba por ser até a menos feliz de todas. O que torna evidente que já não é apenas uma questão de tempo.

Depois de ter jogado 40 dos 48 jogos na primeira época, participando em 2300 dos quatro mil minutos que a equipa fez, realizou apenas em 36 dos 50 jogos na segunda temporada, jogando 2500 dos 4500 minutos da equipa. Este terceiro ano, porém, está a ser o pior de todos: o jovem até esteve em 23 dos 33 jogos da equipa, mas fez apenas 1100 dos três mil minutos de jogo, o que dá pouco mais de um terço do tempo jogado.

Isto num ano em que as lesões nem o têm afetado ao nível das épocas passadas.

Para além disso, soma três golos e três assistências, o que significa uma participação em seis dos 55 golos marcados pelo Atlético. Na primeira época marcou nove golos e fez três assistências, o que significa que participou em 12 dos 68 golos da equipa, na segunda temporada fez dez golos e cinco assistências, participando em 15 dos 77 golos colchoneros.

De uma participação em 17 por cento dos golos do Atlético no primeiro ano, passou para 19 por cento no segundo e esta época caiu para uma influência em 10 por cento dos golos da equipa.

São números que levantam muitas dúvidas e para procurar as respostas a essas perguntas, o Maisfutebol foi falar com jornalistas espanhóis que acompanhar o dia a dia do At. Madrid. Já se sabe que João Félix tem um talento incrível com a bola, mostrou-o sobretudo quando foi decisivo no título do Benfica de Bruno Lage, por isso o que é que se passa?

Jorge Garcia, jornalista do As, diz que há muitos fatores que têm influenciado o rendimento do o avançado de 22 anos, mas o principal é que ele próprio não tem tido uma mentalidade forte.

«João Félix está a ter dificuldades em entender que o futebol de hoje, no Atlético ou em qualquer outro sítio, joga-se a um nível muito alto. Ele precisa de analisar o que fez de mal até agora. Não pode só lamentar-se que não encaixou na equipa ou que o Simeone não o coloca onde ele quer jogar», diz o jornalista espanhol.

«Se tivermos atenção à opinião das pessoas que partilham com ele o balneário, percebemos que ainda não apresentou uma mentalidade bem construída e sólida para enfrentar um desafio como este. Toda a gente sabe que tem muita qualidade, os companheiros sabem que pode decidir jogos, mas para isso não basta jogar onde quer, que os seus companheiros o apoiem e que tudo seja fantástico à sua volta. Também é preciso que ele perceba que o futebol de hoje se joga com uma intensidade muito forte.»

Nos últimos tempos, de resto, percebeu-se que já nem João Félix, nem Diego Simeone já disfarçam o mal-estar que existe entre ambos. As queixas e a falta de paciência são cada vez mais evidentes.

Será possível, por isso, que João Félix se imponha ainda no Atlético ou é melhor procurar outros ares?

Hugo Condés, jornalista da Onda Cero, acredita que ainda é possível ver João Félix a triunfar no Atlético de Diego Simeone.

«Já vimos grandes jogadores que se transformaram em estrelas mundiais sob a orientação de Simeone, como são os casos de Griezmann, de Arda Turan e muitos outros. João Félix já devia saber como trabalha Simeone, porque já tem três anos no Atlético, e tem de adaptar o seu futebol ao que o treinador quer. Acho que é sobretudo uma questão de João Félix reagir. Se será capaz de o fazer? Acredito que sim, porque tem muita qualidade. Insisto: para mim é o melhor jogador do At. Madrid.»

Jorge Garcia tem mais dúvidas de que isso seja possível.

«Talvez o Simeone não seja o melhor para João Félix, mas o principal problema de João Félix é a sua mentalidade», refere.

«Podemos pensar que o melhor para Félix seria procurar outra equipa, com um treinador com ideias mais ofensivas, mas se virmos bem, João Félix conseguiria jogar no Man. City, que é uma equipa muito intensa, ou no Liverpool, que é uma equipa que exige uma reação muito forte à perda de bola? Acho que não é só um problema do treinador, é um problema também de João Félix. Ele não está ao nível exigido por uma equipa de topo. Por exemplo, ele não está o nível do Bernardo Silva, nem ao nível de um jogador com menos qualidade como é o Diogo Jota. Jota aprendeu no Liverpool que tem de trabalhar para a equipa e faz isso muito bem.»

OS TESTEMUNHOS EM DISCURSO DIRETO

Jorge Garcia

Diario As

«Muita gente se pergunta porque é que João Félix ainda não apresentou o rendimento que se esperava dele. Há muitos detalhes para isso. Desde o início tem-lhe faltado consistência e regularidade. Também foi muito afetado por fatores externos, como são as muitas lesões e as duas infeções por covid-19, que lhe retiraram continuidade na equipa. É um jogador que, como muitos outros, teve de adaptar-se ao estilo de Simeone, que é sempre difícil para quem chega, e ainda mais para um jogador como João Félix, que estava habituado a uma filosofia diferente. No entanto, se tivermos atenção à opinião das pessoas que partilham com ele o balneário, percebemos que ainda não apresentou uma mentalidade bem construída e sólida para enfrentar um desafio como este. É um rapaz muito jovem, que ainda não teve a maturidade necessária para converter-se num jogador importante. Toda a gente sabe que tem muita qualidade, os companheiros sabem que pode decidir jogos, mas para isso não basta jogar onde quer, que os seus companheiros o apoiem e que tudo seja fantástico à sua volta. Também é preciso que ele esteja focado no seu jogo, nas suas metas, no facto de o futebol hoje se jogar a uma velocidade muito alta e com uma intensidade muito forte. João Félix está a ter dificuldades em entender que o futebol de hoje, no Atlético ou em qualquer outro sítio, joga-se a um nível muito alto. Ele precisa de analisar o que fez de mal até agora. Não pode só lamentar-se que não encaixou na equipa ou que o Simeone não o coloca onde ele quer jogar. A verdade é que Simeone já fez várias tentativas, sobretudo na época passada, para que João Félix se sentisse melhor na equipa, colocando-o em posições em que ele gosta mais de jogar. Claro que a filosofia da equipa não é a que melhor o serve, porque ele precisa de ter muito tempo a bola nos pés, precisa de sentir-se importante com a bola. Podemos pensar que o melhor para Félix seria procurar outra equipa, com um treinador com ideias mais ofensivas, mas se virmos bem, João Félix conseguiria jogar no Man. City, que é uma equipa muito intensa, ou no Liverpool, que é uma equipa que exige muita pressão aos avançados? Acho que não é só um problema do treinador, é um problema também de João Félix. Ele poderia mudar de equipa, claro, mas não está ao nível de uma equipa top. Por exemplo, não está o nível do Bernardo Silva, nem ao nível de um jogador com menos qualidade como é o Diogo Jota. Jota aprendeu que tem de trabalhar para a equipa e faz isso muito bem. Portanto, talvez o Simeone não seja o melhor para João Félix, mas o principal problema de João Félix é a sua mentalidade.»

Hugo Condés

Onda Cero

«É difícil explicar porque é que João Félix ainda não se conseguiu afirmar no Atlético. Para mim é, sem a mínima dúvida, o melhor jogador da equipa, o que tem mais talento. Acho que nas duas primeiras épocas foi muito penalizado pelas lesões, que lhe retiraram continuidade na equipa. No ano em que está bem fisicamente, que é este, depois de ter sido operado, a verdade é que tem sido também castigado pela irregularidade da equipa. A verdade é que ninguém no plantel do Atlético está ao seu melhor nível. Acho que no ano passado, no arranque da temporada, conseguimos ver a melhor versão do João Félix, apesar de estar com problemas no joelho. Por isso acredito que ainda é possível ver o João Félix a afirmar-se no Atlético de Simeone. Já vimos grandes jogadores que se transformaram em estrelas mundiais sob a orientação de Simeone, como são os casos de Griezmann, de Arda Turan e muitos outros. João Félix já devia saber como trabalha Simeone, porque já tem três anos no Atlético, e tem de adaptar o seu futebol ao que o treinador quer. Acho que é sobretudo uma questão de João Félix reagir. Se será capaz de o fazer? Acredito que sim, porque tem muita qualidade. Insisto: para mim é o melhor jogador do At. Madrid.»