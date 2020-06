Depois do empate caseiro com o Osasuna, a Real Sociedad voltou a escorregar na Liga espanhola, ao perder no terreno do Alavés, por 2-0.

Com este resultado, o emblema do País Basco «entrega» o quarto posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, ao Atlético de Madrid de Félix, que venceu na véspera precisamente o Osasuna.

Os golos do Alavés foram anotados por Borja Sainz, aos 56 minutos, e por Aguirregabiria, já nos descontos.

A Real Sociedad está agora na sexta posição, a dois pontos do Atlético. Já o Alavés é 12.º, com 35 pontos.