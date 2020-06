O futebolista português João Félix mostrou-se satisfeito pela prestação individual e pela vitória frente ao Osasuna, por 5-0, na qual marcou dois golos. Foi o primeiro bis do ex-Benfica pelos espanhóis em jogos oficiais, na noite de quarta-feira.

«Senti-me muito bem, foi muito bom para mim, depois de três meses sem jogar, fazer dois golos dá-me confiança e serve para melhorar», afirmou o jogador de 20 anos, em declarações à imprensa espanhola, no rescaldo do jogo da 29.ª jornada do campeonato.

«Precisávamos da vitória para levantar o grupo e, pessoalmente, foi muito bom para ganhar confiança e continuar», disse, ainda, apontando aos lugares de Liga dos Campeões. O Atlético dormiu esta noite no quarto lugar, com 49 pontos, esperando o que a Real Sociedad, sexta classificada com 47 pontos e menos um jogo, possa fazer esta quinta-feira ante o Alavés.

«O que queremos é lutar pelos lugares de Liga dos Campeões e jogar a próxima época na Liga dos Campeões», frisou.