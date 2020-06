João Félix foi figura maior da goleada por 5-0 do At. Madrid sobre o Osasuna, ao marcar os dois primeiros golos do triunfo.

No final da partida, Diego Simeone, técnico dos colchoneros elogiou a exibição do português.

«É um jogador determinante, muito dinâmico quando ocupa zonas onde se possa encontrar com o golo. No segundo que marcou, foi uma grande assistência do Diego Costa. Fico contente com o rendimento da equipa», declarou.

Mais tarde, Simeone voltou a falar de Félix, dizendo que espera «sempre o melhor» dos seus jogadores.

«Ele está a trabalhar bem. Vinha de uma etapa em que não conseguiu acabar a preparação, mas tem talento. Quando está perto da área é muito difícil de travar», acrescentou.