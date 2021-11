Numa época muito atípica em Espanha, a Real Sociedad chega ao fim da 13.ª jornada como líder da Liga, com mais um ponto do que o Real Madrid e o Sevilha, que têm um jogo a menos.

A equipa basca foi a casa do Osasuna vencer por 2-0, com golos de Merino e Januzaj e vai para a pausa para as seleções como líder.

Já no sempre aguardado dérbi de Sevilha, o Betis perdeu em casa com o Sevilha por 2-0.

William Carvalho saltou do banco ao intervalo quando o conjunto betico já jogava com menos um devido à expulsão de Guido Rodríguez em cima do minuto 45 e viu o antigo companheiro no Sporting, Acuña, inaugurar o marcador aos 55m.

Aos 81m a equipa de Lopetegui chegou ao 2-0 graças a um autogolo de Bellerin e iguala os 27 pontos do Real Madrid, enquanto o Betis mantém o quinto lugar, com 21 pontos.

No outro jogo da tarde, o Maiorca e o Elche empataram 2-2.