A Real Sociedad venceu este domingo na visita ao Getafe, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola, antes de defrontar o Manchester United para a Liga Europa.

Alexander Isak marcou o único jogo da partida, aos 30 minutos, naquele que foi o seu 5.º jogo consecutivo a marcar na liga.

Com este resultado, a Real Sociedad ocupa a 5.ª posição na tabela, com 38 pontos. O Getafe é 13.º, com 24, a apenas três pontos da linha de água.