É mais um sinal dado pela federação espanhola de futebol no sentido da igualdade de género, na sequência do caso Rubiales.

A RFEF anunciou as mudanças esta quarta-feira: abandona as designações «seleção feminina» e «futebol feminino» e adota a designação única «seleção espanhola de futebol», igualando as equipas masculina e feminina.

O presidente da Comissão de Gestão da RFEF entende que não se trata de um mero pormenor. «Mais do que um gesto simbólico, queremos que seja uma mudança de conceito, o reconhecimentoi de que futebol é futebol, seja praticado por quem for», diz Pedro Rocha.

As novidades chegam mesmo ao emblema da seleção: será o mesmo para as equipas masculina e feminina e vai incluir a estrela correspondente ao título conquistado pelas novas campeãs do mundo, na Austrália, há um mês.

A federação entende que não é necessário fazer qualquer referência ao género dos praticantes. Pedro Rocha considera que «a linguagem nos constrói enquanto sociedade» e garante que a esta conceção igualitária do futebol será alargada a todas as competições organizadas pela RFEF.

A mesma lógica, de resto, será aplicada em Espanha ao futsal e ao futebol de praia.