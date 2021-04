Sergio Ramos tem uma lesão muscular no gémeo interno da perna esquerda, informou esta quinta-feira o Real Madrid.

«Depois dos testes realizados hoje [quinta-feira] ao nosso capitão Sergio Ramos pelo departamento médico do Real Madrid, foi-lhe diagnosticado uma lesão muscular no gémeo interno da perna esquerda. [A situação] está pendente de evolução», pode ler-se, na nota dos merengues.

Na véspera, diga-se, Sergio Ramos foi utilizado apenas quatro minutos na vitória da Espanha frente ao Kosovo, a contar para a qualificação do Mundial 2022.

Segundo a imprensa espanhola, o tempo de paragem do defesa-central é de cerca de um mês – arrisca-se assim perder os dois embates com o Liverpool dos quartos de final da Liga dos Campeões e o clássico do campeonato com o Barcelona, tudo jogos agendados para a primeira quinzena de abril.

Refira-se que Sergio Ramos tinha regressado recentemente de lesão, depois de ter sido operado em janeiro para debelar um problema no menisco interno do joelho esquerdo.

Em 2021, o capitão do Real apenas foi opção para o treinador Zinedine Zidane quatro vezes.

Entretanto, através das redes sociais, o central lamentou o novo contratempo: «Se há algo que me dói é não poder ajudar a equipa.»