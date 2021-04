Continua a travessia do Valência na Liga espanhola, onde não vence há um mês, tendo somado duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

Nesta quarta-feira, o conjunto che, com Gonçalo Guedes na equipa titular, perdeu em casa do Osasuna por 3-1.

Este mau momento do Valência coincide, contudo, com um excelente momento de forma de Gonçalo Guedes, que marcou ou assistiu nos últimos cinco jogos.

Frente ao Osasuna, o extremo português voltou a estar em evidência com uma assistência sublime para Kevin Gameiro fazer o 1-1, aos 30m, depois de Javi Martinez ter dado vantagem à equipa da casa.

Só que apenas dois minutos após o golo do empate, o Osasuna voltou à vantagem, graças a Calleri.

Aos 65m, Roberto Torres falhou um penálti para o conjunto da casa, mas dois minutos depois voltou a ter uma oportunidade da marca dos 11 metros e não voltou a desperdiçar.

No outro jogo da tarde, o Sevilha venceu o Levante de Ruben Vezo por 1-0, com En-Nesyri a marcar o único golo do jogo aos 53m.

Este triunfo da equipa de Lopetegui permite ao Sevilha subir provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, com 67 pontos, mais dois do que o Barcelona, que só joga na quinta-feira.