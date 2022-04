Fermín López, jogador da formação do Barcelona, marcou um golo com um pontapé de bicicleta e depois festejou à Cristiano Ronaldo, como o Maisfutebol deu conta no passado domingo. O Barcelona partilhou agora o mesmo vídeo, mas omitiu a parte do festejo do jovem jogador.

O clube catalão mostra o espetacular golo de Fermín López nas redes sociais, mas o vídeo para precisamente no momento em que o jovem se prepara para ganhar impulso, antes da reviravolta, que termina com o mediático «Eu estou aqui!».

Um festejo imitado por muitos desde que Cristiano Ronaldo o começou a fazer no Real Madrid, mas que parece não ser apreciado para os lados da Catalunha.

Como se diz censura em catalão?

O vídeo do Barça: