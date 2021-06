O Rayo Vallecano colocou-se mais perto de regressar à Liga espanhola, ao vencer esta quinta-feita em casa o Leganés por 3-0.

Lançado em campo aos 65 minutos, Bebé acabou por ser a grande figura do jogo. Já depois de Álvaro García ter colocado o Rayo a vencer aos 73 minutos, o avançado português fez o 2-0 aos 76 minutos após boa jogada individual (guarda-redes não ficou isento de culpas) e assinou o terceiro, aos 90+4, na marcação de um livre direto ao estilo de Cristiano Ronaldo.

O Rayo Vallecano parte assim com uma vantagem confortável para a partida da 2.ª mão com o Leganés, no domingo.

Na outra eliminatória do play-off de subida à Liga espanhola, o Girona venceu em casa o Almería (que contou com João Carvalho) pelo mesmo resultado: 3-0 com golos de Edgar Barcenas (2m) Yan Couto (5m) e Mamadu Syla ao minuto 65. Perspetiva-se agora um duelo entre Rayo e Girona para decidir que se junta a Espanhol e Maiorca no lote de equipas que regressam ao principal escalão.

Os golos do Rayo Vallecano-Leganés: