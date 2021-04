Jesé Rodríguez está a reconciliar-se com o futebol em Las Palmas. Depois do primeiro golo marcado em ano e meio, o ex-avançado do Sporting voltou a ser decisivo ao fazer o passe que deu o empate ao seu clube no jogo contra o Maiorca. Sérgio Araújo marcou o golo.



O Las Palmas empatou 1-1 contra o Maiorca e é apenas 11º classificado na segunda divisão espanhola, já muito longe da zona de acesso ao escalão maior. Jesé leva oito jogos e um golo pelo Las Palmas, enquanto o Maiorca é segunda, apenas atrás do Espanhol de Barcelona.



VÍDEO: o passe de Jesé para golo (aos 20 segundos):