Cerca de ano e meio depois, e exatamente 522 dias depois, Jesé Rodríguez voltou a festejar um golo oficial, na goleada do Las Palmas na receção ao Lugo (6-1), da 32.ª jornada da segunda divisão espanhola.

No dia em que se completavam dois meses desde o anúncio da sua contratação, esta quinta-feira, o antigo jogador do Sporting inaugurou o marcador do encontro logo aos 13 minutos, de penálti (que ele próprio conquistou); na segunda parte, o extremo formado no Real Madrid assistiu ainda Rober para o 4-1 na partida.

O último golo de Jesé havia sido precisamente de leão ao peito: a 27 de outubro de 2019, o jogador de 28 anos abriu a vitória por 3-1 frente ao Vitória de Guimarães, naquele que viria a ser o primeiro e único golo de verde e branco.