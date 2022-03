O Barcelona deu continuidade aos bons resultados na «era Xavi» e neste domingo venceu fora o Elche por 2-1, somando a terceira vitória seguida para a Liga espanhola e quarta em todas as frentes.

Ainda assim, os blaugrana ainda precisaram de correr atrás do prejuízo, já que aos 44 minutos um erro incrível de Pedri lançou Fidel para o 1-0 favorável à equipa da casa.

Na segunda parte, Ferran Torres empatou à hora de jogo e Memphis Depay, lançado em jogo pouco antes para o lugar de Aubameyang, assinou a reviravolta na conversão de uma grande penalidade.

O Barcelona, que não perde qualquer jogo oficial desde 8 de dezembro de 2021 (3-0 com o Bayern Munique), está nos lugares de acesso à Liga dos Campeões com 48 pontos em 26 jogos: está a sete do Sevilha e a 15 do líder Real Madrid, equipas que têm mais uma partida realizada do que os catalães.