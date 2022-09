O Real Madrid somou a quinta vitória em cinco jogos na Liga espanhola, ao golear em casa o Maiorca por 4-1.

Com o ex-Sporting e Sp. Braga Rodrigo Battaglia a titular, os maiorquinos ainda estiveram a vencer: adiantaram no marcador com um golo de Muriqi aos 35 minutos, mas ainda antes do intervalo Fede Valverde fez o golo de uma vida no Santiago Bernabéu nos descontos da primeira parte.

Aos 72 minutos, o inevitável Vinícius Jr. desfez, com classe, a igualdade após excelente desequilíbrio de Rodrygo.

Rodrygo que aos 89 minutos fez o que quis da defesa contrária e acabou por as dúvidas que ainda pudessem restar.

Já em tempo de compensação, Rudiger fez o 4-1 final para o Real Madrid, que ainda só sabe vencer em 2022/23.