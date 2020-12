No dérbi basco, a Real Sociedad bateu esta quinta-feira o Athletic Bilbao, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga Espanhola.

Portu fez o único golo da partida logo à passagem do minuto cinco, após assistência de Mikel Oyarzabal.

Depois de nove jogos sem ganhar, a Real regressou às vitórias e isolou-se no terceiro lugar da tabela classificativa, com 29 pontos. O Athletic é 12.º, com 18 pontos.