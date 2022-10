A Real Sociedad venceu fora o Girona por 5-3, na 7.ª jornada da Liga espanhola.

O placard agitadíssimo começou a mexer logo aos 8 minutos, quando Sorloth inaugurou o marcador para os visitantes. Aos 23m, o Girona empatou numa jogada de tremenda inspiração de Rodrigo Riquelme: o jogador cedido pelo Atlético Madrid fez um túnel a um adversário e depois rematou forte e colocado para o fundo das redes da equipa basta.

Cinco minutos depois, o Girona já tinha virado o jogo do avesso, com Martínez Arnau a fazer o 2-1, mas o norueguês Sorloth bisou pouco antes do intervalo.

No regresso para a segunda parte, Castellanos recolocou os catalães na frente do marcador, mas a reação basca foi fortíssima: Brais Méndez fez o 3-3 aos 66 minutos, Zubimendi virou o jogo aos 71m e Take fixou o resultado final em 5-3 a favor da Real Sociedad, que está no sexto lugar da Liga espanhola com 13 pontos.