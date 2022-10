O Real Madrid continua intratável e somou esta noite a nona vitória em dez jornadas no campeonato espanhol – apenas um empate –, na receção ao Sevilha, por 3-1.

No Bernabéu, Luka Modric abriu o marcador logo aos cinco minutos, naquele que deve ter sido um dos golos mais fáceis da carreira. Perante o passe de ‘morte’ de Vinícius Jr., o croata só teve de encostar para a baliza.

No início da segunda parte, no entanto, o conjunto andaluz respondeu: Montiel redimiu-se no erro do primeiro golo – perdeu a bola para Vinícius – e fez uma grande assistência para o empate de Montiel.

Carlo Ancelotti teve então de recorrer ao banco para virar o rumo dos acontecimentos. Aos 77 minutos, o italiano lançou Marco Asensio e Lucas Vázquez e o impacto foi imediato.

Dois minutos volvidos, Asensio isolou Vinícius e o brasileiro deu ao lado para Lucas fazer o 2-1, isto antes do momento da noite, e para fechar o resultado: Valverde continua a mostrar que é um dos melhores médios do mundo e com um golo digno de levantar o estádio, fixou o resultado final. Até Ancelotti, sempre tão calmo, ficou eufórico.

Decorridas 11 jornadas da La Liga, o Real Madrid lidera com 31 pontos, mais seis do que o rival Barcelona, mas mais um jogo. O Sevilha é 14.º, com dez pontos.

