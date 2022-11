Carlos Carvalhal teve um arranque em falso à frente do Celta de Vigo.

A equipa galega perdeu em casa por 2-1 com Osasuna e corre o risco de cair para a zona de despromoção da Liga espanhola no final da jornada.

Chimy Ávila inaugurou o marcador para a equipa de Pamplona aos 8 minutos, mas a reação do Celta foi rápida e aos 19m o inevitável Iago Aspas empatou a passe do ex-benfiquista Franco Cervi.

Só que ainda antes da meia-hora de jogo o Osasuna voltou a colocar-se na frente do marcador, novamente por Chimy Ávila, que cabeceou fora do alcance do ex-FC Porto Marchesín.

Gonçalo Paciência foi a jogo para a meia-hora final e a equipa de Carlos Carvalhal tentou o empate de todas as formas, mas sem sucesso.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN