O Real Madrid regressou neste sábado aos triunfos após dois jogos seguidos sem ganhar para a Liga espanhola.

Num jogo dificílimo, valeu aos merengues o inevitável Karim Benzema, que assinou a reviravolta já dentro dos últimos 20 minutos na receção ao Elche.

Depois de uma primeira parte sem golos, Dani Calvo inaugurou o marcador para os visitantes à passagem da hora de jogo.

Benzema empatou aos 73 minutos e deu a vitória ao Real já em tempo de compensação com um grande golo num remate forte de pé esquerdo.

O Real Madrid sobe, à condição, ao segundo lugar da Liga espanhola com 57 pontos, mais um do que o Barcelona e menos cinco do que o Atlético Madrid.