O Sevilha de Julen Lopetegui impôs ao Valência a segunda derrota seguida nesta edição da Liga espanhola, ao vencer em casa por 3-1.

Aos 22 minutos, a equipa da Andaluzia já vencia por 3-0. Papu Gómez inaugurou o marcador aos 2m na sequência de um contra-ataque letal, Toni Lato marcou na própria baliza (15m) mas com total responsabilidade do guarda-redes Giorgi Mamardashvili e Rafa Mir marcou pouco depois à antiga equipa com um chapéu brilhante.

Com Gonçalo Guedes a titular (saiu aos 67m), o melhor que o Sevilha conseguiu foi reduzir pouco depois da meia hora de jogo por intermédio de Hugo Duro.

À mesma hora, o Espanhol venceu em casa o Alavés por 1-0: o ex-Benfica Raúl de Tomás apontou o único golo do jogo, na conversão de um penálti aos 54 minutos. Mamadou, que está emprestado pelo FC Porto ao Alavés, foi titular.