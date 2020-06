O Sevilha de Lopetegui não foi além de um empate em casa do Villarreal (2-2) e fica agora com o terceiro lugar em risco, uma vez que tem apenas mais um ponto do que o At. Madrid de João Félix, que joga na terça-feira.

O Sevilha ainda conseguiu anular duas vezes a desvantagem, mas ma boa exibição do guarda-redes do Villarreal, Ansejo, impediu os andaluzes de chegar à vitória.

Seria também castigo demasiado pesado para o Villarreal, que esteve duas vezes em vantagem. Paco Alcácer inaugurou o marcador aos 18m, antes de Escudero empatar, aos 39m, com um golaço de fora da área.

Em cima do intervalo Pau Torres fez o 2-1 para o submarino amarelo, valendo um golo de Munir El Haddadi aos 63m, que valeu o empate.

O jogo ficou ainda marcado pelo regresso de Bruno Soriano aos relvados. O capitão do Villarreal esteve mais de três anos lesionado – 1128 dias, mais concretamente. Soriano entrou aos 88 minutos, sendo recebido com aplausos de pé dos companheiros, uma vez que o jogo estava vazio de adeptos, seguindo as normas de saúde.